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- Киев
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В Киевской области раздаются взрывы: что происходит
В Киевской ОВА призвали жителей области сохранять спокойствие.
Звуки взрывов, которые могут слышать в среду, 16 апреля, жители Вышгородского района Киевской области, повязаны с проведением взрывных работ.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
«На территории района сегодня, 16 апреля, проводятся взрывные работы. Поэтому может быть громко», — говорится в сообщении.
В областной администрации призвали жителей области сохранять спокойствие.
«Будьте осторожны и доверяйте информации только из официальных источников», — обратились к жителям Киевщины в КОВА.
Напомним, ранее киевлян предупредили о возможной атаке России на Пасху , руководителей религиозных общин призывают принять необходимые меры безопасности во время праздничных богослужений.