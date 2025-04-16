В Киевской области раздаются взрывы: что происходит

В Киевской области проводят взрывные работы / © Киевская областная госадминистрация

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Звуки взрывов, которые могут слышать в среду, 16 апреля, жители Вышгородского района Киевской области, повязаны с проведением взрывных работ.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

«На территории района сегодня, 16 апреля, проводятся взрывные работы. Поэтому может быть громко», — говорится в сообщении.

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В областной администрации призвали жителей области сохранять спокойствие.

«Будьте осторожны и доверяйте информации только из официальных источников», — обратились к жителям Киевщины в КОВА.

Напомним, ранее киевлян предупредили о возможной атаке России на Пасху , руководителей религиозных общин призывают принять необходимые меры безопасности во время праздничных богослужений.