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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киевской области раздался взрыв посреди улицы: есть пострадавшие

В городе Сквира на одной из улиц произошел взрыв. Известно, что есть пострадавшие. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте взрыва работала полиция

На месте взрыва работала полиция / © Полиция Киева

В городе Сквира в Киевской области произошел взрыв гранаты — трех человек госпитализировали с телесными повреждениями

Об этом сообщает ГУНП в Киевской области.

Правоохранители получили уведомление о том, что на одной из улиц города произошел взрыв.

«Установлено, что в результате взрыва, вероятно, гранаты, три человека госпитализированы с телесными повреждениями в больницу. Злоумышленник задержан на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего инцидента будет предоставлена правовая квалификация.

Напомним, в Николаевской области женщина подорвала гранату во дворе соседей, в результате чего погиб ребенок.

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