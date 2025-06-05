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В Киевской области раздался взрыв посреди улицы: есть пострадавшие
В городе Сквира на одной из улиц произошел взрыв. Известно, что есть пострадавшие. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.
В городе Сквира в Киевской области произошел взрыв гранаты — трех человек госпитализировали с телесными повреждениями
Об этом сообщает ГУНП в Киевской области.
Правоохранители получили уведомление о том, что на одной из улиц города произошел взрыв.
«Установлено, что в результате взрыва, вероятно, гранаты, три человека госпитализированы с телесными повреждениями в больницу. Злоумышленник задержан на месте происшествия», — говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего инцидента будет предоставлена правовая квалификация.
Напомним, в Николаевской области женщина подорвала гранату во дворе соседей, в результате чего погиб ребенок.