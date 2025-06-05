В Киевской области раздался взрыв посреди улицы: есть пострадавшие

На месте взрыва работала полиция / © Полиция Киева

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В городе Сквира в Киевской области произошел взрыв гранаты — трех человек госпитализировали с телесными повреждениями

Об этом сообщает ГУНП в Киевской области.

Правоохранители получили уведомление о том, что на одной из улиц города произошел взрыв.

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«Установлено, что в результате взрыва, вероятно, гранаты, три человека госпитализированы с телесными повреждениями в больницу. Злоумышленник задержан на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего инцидента будет предоставлена правовая квалификация.

Напомним, в Николаевской области женщина подорвала гранату во дворе соседей, в результате чего погиб ребенок.