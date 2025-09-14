- Дата публикации
В Киевской области раздались взрывы: что сообщили власти
Жители Киевской области в ночь на 14 сентября слышали взрывы, однако они не связаны с вражеской воздушной атакой.
В Киевской области прогремели взрывы , однако власти уверяют — это не было воздушной атакой.
Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Киевской военной администрации Николай Калашник.
По официальным данным, в пределах Киевской области не зафиксировано никаких враждебных воздушных целей. Сигнал «Воздушная тревога» не объявлялся.
На месте инцидента работают оперативные службы, проводящие все необходимые действия. Детали события обещают сообщить впоследствии.
В то же время из-за чрезвычайной ситуации в Киевской области "Укрзализныця" меняет маршруты поездов.
Из-за повреждений инфраструктуры вблизи Киева ряд поездов, проходящих через станцию Боярка, курсируют по измененным маршрутам. Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями расписания.