В Киевской области раздались взрывы: что сообщили власти

Взрыв / © visualhunt.com

Реклама

В Киевской области прогремели взрывы , однако власти уверяют — это не было воздушной атакой.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Киевской военной администрации Николай Калашник.

По официальным данным, в пределах Киевской области не зафиксировано никаких враждебных воздушных целей. Сигнал «Воздушная тревога» не объявлялся.

Реклама

На месте инцидента работают оперативные службы, проводящие все необходимые действия. Детали события обещают сообщить впоследствии.

В то же время из-за чрезвычайной ситуации в Киевской области "Укрзализныця" меняет маршруты поездов.

Из-за повреждений инфраструктуры вблизи Киева ряд поездов, проходящих через станцию Боярка, курсируют по измененным маршрутам. Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями расписания.