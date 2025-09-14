ТСН в социальных сетях

Киев
117
1 мин

В Киевской области раздались взрывы: что сообщили власти

Жители Киевской области в ночь на 14 сентября слышали взрывы, однако они не связаны с вражеской воздушной атакой.

Елена Кузьмич
Взрыв

Взрыв / © visualhunt.com

В Киевской области прогремели взрывы , однако власти уверяют — это не было воздушной атакой.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Киевской военной администрации Николай Калашник.

По официальным данным, в пределах Киевской области не зафиксировано никаких враждебных воздушных целей. Сигнал «Воздушная тревога» не объявлялся.

На месте инцидента работают оперативные службы, проводящие все необходимые действия. Детали события обещают сообщить впоследствии.

В то же время из-за чрезвычайной ситуации в Киевской области "Укрзализныця" меняет маршруты поездов.

Из-за повреждений инфраструктуры вблизи Киева ряд поездов, проходящих через станцию Боярка, курсируют по измененным маршрутам. Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями расписания.

