Киев
61
В Киевской области работает ПВО: зафиксированы вражеские дроны

В воздушном пространстве над Киевщиной зафиксированы вражеские беспилотники. Силы противовоздушной обороны уже уничтожают цели.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Киевской области вечером 1 сентября были зафиксированы вражеские беспилотники . Об этом сообщили в местных органах власти. Указывается, что силы ПВО отрабатывают по целям в небе.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности. Также отмечается важность соблюдения информационной тишины — граждан просят не снимать и не распространять в сети работу украинских защитников.

Официальная информация о возможных последствиях атаки уточняется.

Напомним, что атака дрона на Нежин оставила город без воды и электричества .

