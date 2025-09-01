- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области работает ПВО: зафиксированы вражеские дроны
В воздушном пространстве над Киевщиной зафиксированы вражеские беспилотники. Силы противовоздушной обороны уже уничтожают цели.
В Киевской области вечером 1 сентября были зафиксированы вражеские беспилотники . Об этом сообщили в местных органах власти. Указывается, что силы ПВО отрабатывают по целям в небе.
Жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности. Также отмечается важность соблюдения информационной тишины — граждан просят не снимать и не распространять в сети работу украинских защитников.
Официальная информация о возможных последствиях атаки уточняется.
Напомним, что атака дрона на Нежин оставила город без воды и электричества .