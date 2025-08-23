ТСН в социальных сетях

Киев
246
1 мин

В Киевской области работает ПВО: находитесь в укрытиях

Воздушные силы предупредили об угрозе беспилотников.

Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по цели.

Об этом информируют местные власти.

  • Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

  • Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Ранее Россия выпустила серию дронов по Украине: озвучена траектория движения .

