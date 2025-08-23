- Дата публикации
- Киев
В Киевской области работает ПВО: находитесь в укрытиях
Воздушные силы предупредили об угрозе беспилотников.
В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по цели.
Об этом информируют местные власти.
Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
Ранее Россия выпустила серию дронов по Украине: озвучена траектория движения .