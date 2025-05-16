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- Киев
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В Киевской области работает ПВО: находитесь в укрытиях
В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников — в регионе работает противовоздушная оборона.
На Киевщине зафиксировано движение враждебных БПЛА .
Об этом сообщает Киевская ОВА в сообщении в соцсетях.
В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.
Тем временем в ГУР показали подводный дрон, уничтожающий российскую технику.