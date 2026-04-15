В Киевской области работает ПВО из-за атаки дронов: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области во время воздушной тревоги зафиксировали вражеские беспилотники – силы противовоздушной обороны уже работают по целям.

Елена Кузьмич
ПВО / © Associated Press

В воздушном пространстве Киевской области обнаружены беспилотные летательные аппараты . По враждебным целям работают силы противовоздушной обороны.

Местные власти призывают жителей региона не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытиях до ее завершения. Граждан просят позаботиться о собственной безопасности и безопасности близких.

Также украинцам напоминают о важности информационной тишины: не стоит фиксировать или публиковать в сети работу ПВО, а также последствия ударов.

Напомним, что ранее Россия ударила по Днепру: стали известны первые подробности .

