- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области работает ПВО из-за атаки дронов: жителей призывают оставаться в укрытиях
В Киевской области во время воздушной тревоги зафиксировали вражеские беспилотники – силы противовоздушной обороны уже работают по целям.
В воздушном пространстве Киевской области обнаружены беспилотные летательные аппараты . По враждебным целям работают силы противовоздушной обороны.
Местные власти призывают жителей региона не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытиях до ее завершения. Граждан просят позаботиться о собственной безопасности и безопасности близких.
Также украинцам напоминают о важности информационной тишины: не стоит фиксировать или публиковать в сети работу ПВО, а также последствия ударов.
