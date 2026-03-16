В Киевской области работает ПВО: что известно
В Киевской области по состоянию на 16.33 ПВО работает по российским целям.
На Киевщине днем 16 марта работает ПВО. Столицу атакуют дроны.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
«Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям», — сообщал КОВА.
Следует оставаться в укрытиях до отбоя.
Удар РФ по Киеву — что известно
В Киеве утром 16 марта прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги. Силы ПВО работали по приближающимся к столице вражеским беспилотникам. Заметим, что мощные звуки жители столицы слышали несколько «подходов». Вскоре добавилась и угроза ракетного удара — скоростная воздушная цель двигалась из Черниговской области в направлении Киевской области.
После работы ПВО в городе были зафиксированы первые последствия атаки. Обломки сбитых беспилотников рухнули в центральной части столицы. В частности, они были зафиксированы в Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах. По данным местных властей, обошлось без пожаров и пострадавших.