В Киевской области работает ПВО: что известно

На Киевщине днем 16 марта работает ПВО. Столицу атакуют дроны.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

«Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям», — сообщал КОВА.

Следует оставаться в укрытиях до отбоя.

Удар РФ по Киеву — что известно

В Киеве утром 16 марта прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги. Силы ПВО работали по приближающимся к столице вражеским беспилотникам. Заметим, что мощные звуки жители столицы слышали несколько «подходов». Вскоре добавилась и угроза ракетного удара — скоростная воздушная цель двигалась из Черниговской области в направлении Киевской области.

После работы ПВО в городе были зафиксированы первые последствия атаки. Обломки сбитых беспилотников рухнули в центральной части столицы. В частности, они были зафиксированы в Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах. По данным местных властей, обошлось без пожаров и пострадавших.