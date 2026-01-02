В Киевской области пятый день ищут пропавшего мужчину: фото, приметы

67-летний Василий Марущак / © Полиция Киевской области

В Киевской области пропал мужчина. Родные и полиция пятый день ищут Василия Марущака из Белой Церкви.

Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.

В полицию поступило сообщение от жены об исчезновении ее 67-летнего мужа, который вышел из дома 29 декабря и до сих пор не вернулся.

На поиски пропавшего привлечены и ориентированы подразделения полиции Киевской области, в том числе личный состав Белоцерковского районного управления полиции, неравнодушные граждане.

Приметы: 168-169 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие, седые, имеет чел.

Особые приметы: татуировка на пальцах левой руки.

Мужчина был одет в спортивные штаны темного цвета.

67-летний Василий Марущак / © Национальная полиция Киевской области

«Если вы владеете любой информацией о местонахождении мужчины, просьба сразу сообщать на спецлинию 102 или по телефону дежурной части Белоцерковского районного управления полиции (04563) 5 39 28», — говорится в сообщении.

