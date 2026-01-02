- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 421
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области пятый день ищут пропавшего мужчину: фото, приметы
Супруга сообщила полиции об исчезновении ее 67-летнего мужа Василия Марущака, который 29 декабря вышел из дома в Белой Церкви и до сих пор не вернулся.
В Киевской области пропал мужчина. Родные и полиция пятый день ищут Василия Марущака из Белой Церкви.
Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.
В полицию поступило сообщение от жены об исчезновении ее 67-летнего мужа, который вышел из дома 29 декабря и до сих пор не вернулся.
На поиски пропавшего привлечены и ориентированы подразделения полиции Киевской области, в том числе личный состав Белоцерковского районного управления полиции, неравнодушные граждане.
Приметы: 168-169 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие, седые, имеет чел.
Особые приметы: татуировка на пальцах левой руки.
Мужчина был одет в спортивные штаны темного цвета.
«Если вы владеете любой информацией о местонахождении мужчины, просьба сразу сообщать на спецлинию 102 или по телефону дежурной части Белоцерковского районного управления полиции (04563) 5 39 28», — говорится в сообщении.
