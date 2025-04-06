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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
757
Время на прочтение
1 мин

В Киевской области ПВО продолжает бороться с вражескими дронами

Враг запустил немало дронов в воздушное пространство Украины.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

На Киевщине в ночь на 6 апреля 2025 года продолжается борьба с враждебными БпЛА .

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

"В Киеве активно работает ПВО. Из соображений безопасности настоятельно рекомендуем находиться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в ночь на 6 апреля 2025 года дроны атаковали Николаев : есть пострадавшие.

Дата публикации
Количество просмотров
757
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