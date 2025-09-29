В Киевской области пропал несовершеннолетний парень: приметы, фото

Полиция / © Национальная полиция Украины

В Киевской области исчез несовершеннолетний Даниил Терещук из Фастова.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

28 сентября около 23:30 в Фастовское управление полиции поступило сообщение от местного жителя об исчезновении его 15-летнего пасынка. По словам мужчины, за час до этого он вышел из дома и направился в неизвестном направлении, пока его местонахождение неизвестно.

На розыск пропавшего оперативно привлечены и ориентированы подразделения полиции Киевщины, в том числе весь личный состав Фастовского районного управления полиции, задействована общественность.

Приметы парня: рост около 170 см, плотного телосложения, волосы русые короткие.

15-летний Даниил Терещук / © Полиция Киевской области

Одет: спортивные брюки черного цвета и темная куртка.

«Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просьба сразу сообщать на спецлинию 102 или по телефону +380933034986», — просят в полиции.

