В Киевской области прогремели мощные взрывы: возможна диверсия
О причине взрывов пока не сообщается.
В ночь на 14 сентября жители Киевской области слышали серию сильных взрывов в районе Василькова. Предварительно речь идет о вероятной диверсии.
По словам местных жителей, около 23:30 в Глевасе, Василькове и Калиновке прогремели около десяти взрывов по разным направлениям. В Васильковском районе очевидцы зафиксировали пожар. Об этом идет речь в сообщениях в социальных сетях.
В то же время сигнал воздушной тревоги в регионе не объявлялся. Пока официальной информации о характере взрывов, возможных разрушениях или пострадавших нет.
В соцсетях предполагается, что инцидент может быть связан с диверсионной деятельностью или поражением объектов военной или нефтегазовой инфраструктуры. В то же время, эти версии пока не подтверждены.
Оперативные службы работают на месте происшествия. Детали ожидаются со временем.
Напомним, что из-за чрезвычайной ситуации в Киевской области "Укрзализныця" меняет маршруты поездов .
Из-за повреждений инфраструктуры вблизи Киева ряд поездов, проходящих через станцию Боярка, курсируют по измененным маршрутам. Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями расписания.