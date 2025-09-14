В Киевской области прогремели мощные взрывы: возможна диверсия

Пожар, огонь / © pixabay.com

В ночь на 14 сентября жители Киевской области слышали серию сильных взрывов в районе Василькова. Предварительно речь идет о вероятной диверсии.

По словам местных жителей, около 23:30 в Глевасе, Василькове и Калиновке прогремели около десяти взрывов по разным направлениям. В Васильковском районе очевидцы зафиксировали пожар. Об этом идет речь в сообщениях в социальных сетях.

В то же время сигнал воздушной тревоги в регионе не объявлялся. Пока официальной информации о характере взрывов, возможных разрушениях или пострадавших нет.

В соцсетях предполагается, что инцидент может быть связан с диверсионной деятельностью или поражением объектов военной или нефтегазовой инфраструктуры. В то же время, эти версии пока не подтверждены.

Оперативные службы работают на месте происшествия. Детали ожидаются со временем.

Напомним, что из-за чрезвычайной ситуации в Киевской области "Укрзализныця" меняет маршруты поездов .

Из-за повреждений инфраструктуры вблизи Киева ряд поездов, проходящих через станцию Боярка, курсируют по измененным маршрутам. Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями расписания.