Киев
473
В Киевской области продолжается воздушная тревога: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области продолжается воздушная тревога, работают силы ПВО. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях и не снимать работу защитников на фото или видео.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Киевской области объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают граждан находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщила Киевская областная государственная администрация в соцсетях.

В администрации отмечают, что в небе работают силы противовоздушной обороны. В то же время, жителей просят не фиксировать на фото или видео работу ПВО, процесс сбивания враждебных целей и места падения обломков , чтобы не раскрывать позиции украинских защитников.

«Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение», — отметили в сообщении.

