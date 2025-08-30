В Киевской области продолжается воздушная тревога: жителей призывают оставаться в укрытиях

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

В Киевской области объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают граждан находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщила Киевская областная государственная администрация в соцсетях.

В администрации отмечают, что в небе работают силы противовоздушной обороны. В то же время, жителей просят не фиксировать на фото или видео работу ПВО, процесс сбивания враждебных целей и места падения обломков , чтобы не раскрывать позиции украинских защитников.

Реклама

«Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение», — отметили в сообщении.