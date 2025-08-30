- Дата публикации
В Киевской области продолжается воздушная тревога: жителей призывают оставаться в укрытиях
В Киевской области продолжается воздушная тревога, работают силы ПВО. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях и не снимать работу защитников на фото или видео.
В Киевской области объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают граждан находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
Об этом сообщила Киевская областная государственная администрация в соцсетях.
В администрации отмечают, что в небе работают силы противовоздушной обороны. В то же время, жителей просят не фиксировать на фото или видео работу ПВО, процесс сбивания враждебных целей и места падения обломков , чтобы не раскрывать позиции украинских защитников.
«Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение», — отметили в сообщении.