В Киевской области повреждена железнодорожная инфраструктура: пассажирам оказали помощь

Укразализныця

Из-за чрезвычайной ситуации в Киевской области часть пассажиров эвакуированного поезда доставили автобусами, другим организовали пересадку на поезд, а трем женщинам оказали психологическую помощь.

Об инциденте сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник . Сейчас на месте происшествия работают специалисты Укрзализныци и экстренные службы, продолжаются восстановительные работы.

По словам Калашника, повреждение инфраструктуры произошло на участке в Фастовском районе. В результате движение поездов претерпело изменения.

В частности, пассажирам поезда №73 Харьков – Перемышль был организован трансфер в Киев: часть эвакуировали автобусами, а остальные пересадили на поезд, который двинулся дальше по измененному маршруту.

Во время инцидента три женщины подверглись острой реакции на стресс. Им оперативно оказали медицинскую и психологическую помощь, а бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде в столицу.

На период восстановительных работ поезда дальнего сообщения будут направляться в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень. Это может привести к отклонению от графика, однако железнодорожники принимают меры, чтобы ускорить движение и обеспечить стыковку в ручном режиме.

Кроме того, чтобы избежать утренних осложнений, Укрзализныця ввела тактовое движение пригородных поездов в Боярку и в течение всего воскресенья. Ознакомиться с обновленным графиком можно на официальных ресурсах компании.

Восстановительные работы продолжаются и, по прогнозам, должны быть завершены в ближайшее время.

