Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
- 147
Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области посреди осени неожиданно зацвела сирень (фото)
На Киевщине зафиксировали редкую аномалию.
На Киевщине, вблизи поселка Клавдиево-Тарасово (Бучанский район), зафиксировали сенсационную природную аномалию: в октябре неожиданно расцвела сирень, которая обычно цветет только весной.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.
«На Киевщине, в Бучанском районе недалеко от Клавдиево-Тарасово, заметили редкое природное явление — в октябре зацвела сирень», — рассказала она.
Обычно сирень цветет весной, в апреле-мае, поэтому осеннее цветение является очень редким и поражает своей красотой. Такие аномалии могут случаться из-за глобального потепления и нарушения биологического цикла растения.
Вероятно, летняя жара и засуха ввели сирень в состояние «стрессового сна», который она восприняла как зиму. Теплая осень с температурой выше 20 °C и дожди были восприняты растением как «ложный старт» и наступление новой весны.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве на Позняках в январе зацвела сирень.Такое необычное явление посреди зимы удивило пользователей соцсетей, а некоторые даже считают его тревожным знаком от природы или вселенной.