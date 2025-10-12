В Киевской области посреди осени неожиданно зацвела сирень (фото)

Сирень / © ТСН

Реклама

На Киевщине, вблизи поселка Клавдиево-Тарасово (Бучанский район), зафиксировали сенсационную природную аномалию: в октябре неожиданно расцвела сирень, которая обычно цветет только весной.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

«На Киевщине, в Бучанском районе недалеко от Клавдиево-Тарасово, заметили редкое природное явление — в октябре зацвела сирень», — рассказала она.

Реклама

Обычно сирень цветет весной, в апреле-мае, поэтому осеннее цветение является очень редким и поражает своей красотой. Такие аномалии могут случаться из-за глобального потепления и нарушения биологического цикла растения.

Сирень / © ТСН

Сирень / © ТСН

Вероятно, летняя жара и засуха ввели сирень в состояние «стрессового сна», который она восприняла как зиму. Теплая осень с температурой выше 20 °C и дожди были восприняты растением как «ложный старт» и наступление новой весны.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве на Позняках в январе зацвела сирень.Такое необычное явление посреди зимы удивило пользователей соцсетей, а некоторые даже считают его тревожным знаком от природы или вселенной.