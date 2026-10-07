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В Киевской области после атаки вспыхнул логистический центр: есть пострадавший
В Киевской области после вражеской атаки вспыхнули пожары. В Бучанском районе травмирован мужчина, в Фастовском поврежден логистический центр.
В Киевской области в результате вражеской атаки пострадал мужчина, также повреждены складское помещение, логистический центр и автомобили.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
По его словам, в Бучанском районе травмирован мужчина 1988 года рождения. Медики предоставили ему помощь на месте.
«В результате вражеской атаки на Киевщине пострадавший», — отметил Ткаченко.
В Бучанском районе также повреждено складское помещение — там выбило окна и двери. Повреждения получили два автомобиля.
«На одном из объектов возник пожар, который оперативно ликвидировали», — сообщил начальник ОВА.
В Фастовском районе, по словам Ткаченко, повреждены автомобиль и логистический центр. На территории центра возник пожар, его ликвидация продолжается.
Погибших в результате атаки нет.
«К счастью — без погибших», — подчеркнул Ткаченко.
Службы продолжают работать на местах и фиксировать последствия атаки. Дополнительная информация уточняется.
Начальник Киевской ОВО призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и находитесь в укрытиях», — призвал Ткаченко.
Атака на Киев и область 7 октября — что известно
Напомним, в ночь на 7 октября российские кафиры совершили комбинированную атаку дронами и баллистическими ракетами на Киевщину.
В Дарницком районе столицы в результате российской атаки погибли два человека. Мужчины даже не успели испугаться – как сидели, так и сгорели.
В Обуховском районе повреждены три производственно-складских помещения, а также грузовик с прицепом, возникли пожары. Пострадавших нет.
В результате российского обстрела Киева в среду, 7 октября, в Оболонском районе погибла женщина, еще четыре человека пострадали.
Россия также уничтожила состав Книголава в Киеве.
В Киевской области после атаки в Иванкове, Вишневом, Боярке, Василькове, Обухове и Броварах зафиксировали ухудшение качества воздуха из-за мелкодисперсной пыли. Жителям этих населенных пунктов посоветовали закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить больше воды и включить воздухоочистители на максимум.