В Киевской области после атаки вспыхнул логистический центр: есть пострадавший

Атака РФ / © tsn.ua

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В Киевской области в результате вражеской атаки пострадал мужчина, также повреждены складское помещение, логистический центр и автомобили.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

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По его словам, в Бучанском районе травмирован мужчина 1988 года рождения. Медики предоставили ему помощь на месте.

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«В результате вражеской атаки на Киевщине пострадавший», — отметил Ткаченко.

В Бучанском районе также повреждено складское помещение — там выбило окна и двери. Повреждения получили два автомобиля.

«На одном из объектов возник пожар, который оперативно ликвидировали», — сообщил начальник ОВА.

В Фастовском районе, по словам Ткаченко, повреждены автомобиль и логистический центр. На территории центра возник пожар, его ликвидация продолжается.

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Погибших в результате атаки нет.

«К счастью — без погибших», — подчеркнул Ткаченко.

Службы продолжают работать на местах и фиксировать последствия атаки. Дополнительная информация уточняется.

Начальник Киевской ОВО призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

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«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и находитесь в укрытиях», — призвал Ткаченко.

Атака на Киев и область 7 октября — что известно

Напомним, в ночь на 7 октября российские кафиры совершили комбинированную атаку дронами и баллистическими ракетами на Киевщину.

В Дарницком районе столицы в результате российской атаки погибли два человека. Мужчины даже не успели испугаться – как сидели, так и сгорели.

В Обуховском районе повреждены три производственно-складских помещения, а также грузовик с прицепом, возникли пожары. Пострадавших нет.

В результате российского обстрела Киева в среду, 7 октября, в Оболонском районе погибла женщина, еще четыре человека пострадали.

Россия также уничтожила состав Книголава в Киеве.

В Киевской области после атаки в Иванкове, Вишневом, Боярке, Василькове, Обухове и Броварах зафиксировали ухудшение качества воздуха из-за мелкодисперсной пыли. Жителям этих населенных пунктов посоветовали закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить больше воды и включить воздухоочистители на максимум.

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