В Киевской области после атаки дронов РФ тушат пожар на объекте инфраструктуры: есть пострадавший (фото)

Атака на Киевщину

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В Бориспольском районе Киевской области продолжается ликвидация пожара на объекте инфраструктуры, возникшего в результате ночной атаки российских беспилотников.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в ночь на 4 июня российские войска атаковали промышленный объект в Бориспольском районе. В результате удара ранения получил работник предприятия. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

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Кроме того, мы писали, что на территории одного из жилых комплексов того же района были ранены по меньшей мере 19 человек . Во время атаки РФ они скрывались на местном паркинге.

Напомним, в ночь на 2 июня российские войска нанесли массированные удары по Киеву десятками баллистических ракет и БПлА.

Из-за последствий атаки в нескольких районах столицы временно перекрыли движение транспорта.

Известно о шести погибших в Киеве и около 80 пострадавших, из них трое детей в возрасте 3, 11 и 17 лет.

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На месте продолжают работать спасатели и другие оперативные службы. Продолжается тушение пожара, вызванного атакой БпЛА.

В ГСЧС отметили, что информация о последствиях обстрела уточняется.

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