- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области под колесами поезда погибла женщина
Под Киевом женщина погибла, переходя железную дорогу в неустановленном месте.
Под Киевом в городе Борисполь в результате наезда скоростного поезда сообщением Киев-Харьков погибла 78-летняя женщина.
Об этом сообщила полиция Киевской области в Telegram.
«Предварительно установлено, что местная жительница переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении в понедельник.
Следователи Бориспольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта).
В полиции отметили необходимость соблюдения правил безопасности вблизи железнодорожных путей, поскольку они являются зоной повышенной опасности.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Волынской области легковой автомобиль пересекал железнодорожный переездна запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде между селами Селец и Турийск. В результате чего произошло столкновение с грузовым поездом.