В Киевской области под колесами поезда погибла женщина

Поезд сбил женщину / © Полиция Киевской области

Под Киевом в городе Борисполь в результате наезда скоростного поезда сообщением Киев-Харьков погибла 78-летняя женщина.

Об этом сообщила полиция Киевской области в Telegram.

«Предварительно установлено, что местная жительница переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении в понедельник.

Следователи Бориспольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта).

В полиции отметили необходимость соблюдения правил безопасности вблизи железнодорожных путей, поскольку они являются зоной повышенной опасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Волынской области легковой автомобиль пересекал железнодорожный переездна запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде между селами Селец и Турийск. В результате чего произошло столкновение с грузовым поездом.