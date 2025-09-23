- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области ожидаются первые заморозки
Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях на территории Киевщины и объявил первый уровень опасности.
В Киевщине уже в ближайшие дни ударят первые заморозки.
Об этом предупреждает Укргидрометцентр в Telegram.
Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области.
По данным синоптиков, ночью 25-27 сентября по области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3°.
В этой связи объявлен первый уровень опасности, желтый.
Напомним, народный синоптик Владимир Деркач предупредил, что в этом году в Украине будет целых три бабьих лета. Значительные потепления ожидаются в октябре, ноябре и даже в декабре.