В Киевской области ожидаются первые заморозки

Ожидаются заморозки

В Киевщине уже в ближайшие дни ударят первые заморозки.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр в Telegram.

Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области.

По данным синоптиков, ночью 25-27 сентября по области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3°.

В этой связи объявлен первый уровень опасности, желтый.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области / © Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач предупредил, что в этом году в Украине будет целых три бабьих лета. Значительные потепления ожидаются в октябре, ноябре и даже в декабре.