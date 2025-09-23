ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
118
Время на прочтение
1 мин

В Киевской области ожидаются первые заморозки

Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях на территории Киевщины и объявил первый уровень опасности.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Ожидаются заморозки

Ожидаются заморозки

В Киевщине уже в ближайшие дни ударят первые заморозки.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр в Telegram.

Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области.

По данным синоптиков, ночью 25-27 сентября по области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3°.

В этой связи объявлен первый уровень опасности, желтый.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области / © Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области / © Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач предупредил, что в этом году в Украине будет целых три бабьих лета. Значительные потепления ожидаются в октябре, ноябре и даже в декабре.

Дата публикации
Количество просмотров
118
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie