В Киевской области отменили графики подачи воды: какая ситуация сейчас

Вода / © Credits

Реклама

Жители Ирпенского района снова получают воду без ограничений. Благодаря стабилизации ситуации в энергосистеме области и оперативной работе коммунальщиков «Ирпеньводоканал» смог вернуться в обычный режим работы.

Об этом сообщили в КП «Ирпеньводоканал».

В предприятии объяснили, что стабилизация стала возможной благодаря возобновлению питания.

Реклама

«Благодаря постепенному восстановлению электроснабжения в области и оперативным действиям специалистов КП „Ирпенводоканал“, работу оборудования удалось стабилизировать», — отметили в пресс-службе.

Коммунальщики подчеркнули, что ситуация остается под контролем, а в случае новых вызовов жителей предупредят заранее.

Ранее в КП «Ирпенводоканал» сообщали, что из-за отсутствия электроэнергии изменен режим работы водопроводной сети. Сегодня вода жителям должна была подаваться по временному расписанию в утренние и вечерние часы. Однако по информации премьер-министра Юлии Свириденко, ситуацию с водоснабжением улучшат в ближайшее время.

«Только что говорила с руководителем Киевской ОВА Калашником по ситуации с водоснабжением в Ирпене — максимально оперативно должно быть восстановлено нормальное водоснабжение без графиков. Ресурс на восстановление есть, соответствующее оборудование для резервного энергообеспечения тоже отправлено в Ирпень», — сообщила Юлия Свириденко.

Реклама

По ее словам, кроме решения локальной проблемы в Ирпене, Правительство начало масштабную проверку готовности других общин.

Какая ситуация в столице и в Киевской области?

Напомним, после обстрела в Киеве изменили графики отключения света, предварительные графики были отменены.

Без отопления остаются около полутысячи многоэтажек.

В столице и Киевской области ряд супермаркетов временно приостановили работу, в том числе Novus на Позняках и Осокорках, а также «Сильпо». АТБ, по данным самой компании, работает бесперебойно.