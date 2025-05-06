ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
175
Время на прочтение
1 мин

На Киевщине отчим изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы: детали от прокуратуры

Использовав преимущество в силе, мужчина раздел 13-летнюю девочку и вступил с ней в половой акт вопреки ее воле.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Изнасилование девочки в Киевской области

Изнасилование девочки в Киевской области / © Credits

В Киевской области отчим изнасиловал 13-летнюю девочку. Педофила задержали.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура в Facebook.

«При процессуальном руководстве Вышгородской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 50-летнему местному жителю по факту изнасилования, совершенного в отношении лица, не достигшего 14 лет (ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый по месту жительства в одном из сел Вышгородского района изнасиловал дочь своей сожительницы.

«Воспользовавшись случаем уединения и использовав собственное преимущество в силе, мужчина раздел 13-летнюю девочку и вступил с ней в половой акт вопреки ее воле», — отметили в прокуратуре.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве полицейский изнасиловал 10-летнего ребенка и угрожал «посадить его родителей».

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie