На Киевщине отчим изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы: детали от прокуратуры

Изнасилование девочки в Киевской области / © Credits

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В Киевской области отчим изнасиловал 13-летнюю девочку. Педофила задержали.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура в Facebook.

«При процессуальном руководстве Вышгородской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 50-летнему местному жителю по факту изнасилования, совершенного в отношении лица, не достигшего 14 лет (ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, подозреваемый по месту жительства в одном из сел Вышгородского района изнасиловал дочь своей сожительницы.

«Воспользовавшись случаем уединения и использовав собственное преимущество в силе, мужчина раздел 13-летнюю девочку и вступил с ней в половой акт вопреки ее воле», — отметили в прокуратуре.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве полицейский изнасиловал 10-летнего ребенка и угрожал «посадить его родителей».