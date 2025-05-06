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- Киев
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На Киевщине отчим изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы: детали от прокуратуры
Использовав преимущество в силе, мужчина раздел 13-летнюю девочку и вступил с ней в половой акт вопреки ее воле.
В Киевской области отчим изнасиловал 13-летнюю девочку. Педофила задержали.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура в Facebook.
«При процессуальном руководстве Вышгородской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 50-летнему местному жителю по факту изнасилования, совершенного в отношении лица, не достигшего 14 лет (ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый по месту жительства в одном из сел Вышгородского района изнасиловал дочь своей сожительницы.
«Воспользовавшись случаем уединения и использовав собственное преимущество в силе, мужчина раздел 13-летнюю девочку и вступил с ней в половой акт вопреки ее воле», — отметили в прокуратуре.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Киеве полицейский изнасиловал 10-летнего ребенка и угрожал «посадить его родителей».