В Киевской области объявлен первый уровень опасности: что известно
В Киеве и Киевской области в понедельник, 13 апреля, ожидается значительное ухудшение видимости из-за тумана. Неблагоприятные погодные условия удержатся до середины дня.
Из-за ухудшения метеорологических условий объявлен I уровень опасности (желтый). Об этом сообщает Киевская ОВА в Telegram со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время туман окутает регион, а видимость на дорогах упадет до 200-500 метров. Такая ситуация будет сохраняться в течение всей первой половины дня.
Советы водителям и пешеходам
В связи с ограниченной видимостью специалисты рекомендуют соблюдать правила безопасности:
Водителям нужно снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилем и обязательно включить противотуманные фонари или ближний свет фар. Избегайте резких маневров на дороге.
Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы на одежде.
Напомним, в Украине держится достаточно холодная погода. Синоптики предупреждают о сильных заморозках в течение нескольких дней.