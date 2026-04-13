В Киевской области объявлен первый уровень опасности: что известно

Туман / © Pixabay

В Киеве и Киевской области в понедельник, 13 апреля, ожидается значительное ухудшение видимости из-за тумана. Неблагоприятные погодные условия удержатся до середины дня.

Из-за ухудшения метеорологических условий объявлен I уровень опасности (желтый). Об этом сообщает Киевская ОВА в Telegram со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время туман окутает регион, а видимость на дорогах упадет до 200-500 метров. Такая ситуация будет сохраняться в течение всей первой половины дня.

Советы водителям и пешеходам

В связи с ограниченной видимостью специалисты рекомендуют соблюдать правила безопасности:

Водителям нужно снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилем и обязательно включить противотуманные фонари или ближний свет фар. Избегайте резких маневров на дороге.

Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы на одежде.

Напомним, в Украине держится достаточно холодная погода. Синоптики предупреждают о сильных заморозках в течение нескольких дней.