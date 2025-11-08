В Киевской области обновили графики отключения света: как они будут действовать

Отключение света

Киевщина возвращается к графикам отключений.

ДТЭК обнародовал обновление на 8 ноября.

Согласно новому графику, света в домах жителей Киевской области не будет по девять часов в сутки и даже больше.

«В случае перемен, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале… поделитесь, пожалуйста, с родственниками и друзьями», — говорится в сообщении ДТЭК.

Обновлены графики отключения света на Киевщине 8 ноября / © ДТЕК

Отмечается, что в Бучанском районе поврежден объект инфраструктуры в результате атаки РФ.

На локации в Макаровской общине работают аварийные службы, ликвидирующие последствия удара. Жертв и пострадавших среди населения нет, жилые и социальные объекты не подверглись разрушениям.

Напомним, в ночь на 8 ноября Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины.