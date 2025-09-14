- Дата публикации
-
Киев
- Киев
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области назначили дополнительные рейсы и изменили расписание пригородных и региональных поездов
В воскресенье, 14 сентября, Укрзализныця организовала дополнительные рейсы Киев – Боярка и объявила временные изменения в расписании пригородных и региональных поездов Киевщины из-за чрезвычайной ситуации на одном из участков.
Чтобы избежать транспортных трудностей и обеспечить стабильное сообщение после чрезвычайной ситуации на инфраструктуре, "Укрзализныця" ввела тактовое движение пригородных поездов между Киевом и Бояркой на протяжении всего воскресенья, 14 сентября .
Дополнительные рейсы Киев – Боярка:
В течение дня будут курсировать поезда с остановками на станциях Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Вишневое и Тарасовка:
№6101 Киев-Пасс – Боярка (5:10–5:40)
№6102 Боярка – Киев-Пасс (5:50–6:20)
№6103 Киев-Пасс – Боярка (6:30–7:00)
№6106 Боярка – Киев-Пасс (7:20–7:50)
№6109 Киев-Пасс – Боярка (8:05–8:35)
№6110 Боярка – Киев-Пасс (8:45–9:15)
№6113 Киев-Пасс – Боярка (9:30–10:00)
№6112 Боярка – Киев-Пасс (10:10–10:40)
Временно отменены рейсы:
№6001, №6005, №6007 Киев – Фастов
№6003 Киев – Казатин
№6009, №6702 Киев – Мироновка
№6041 Киев – Васильков-Центр
№6002, №6008, №6010, №7030 Фастов – Киев
№6540 Фастов – Святошино
№6042 и №6046 Васильков-Центр – Киев
№6906 Киев – Нежин
№6917 Нежин – Киев
№6235 Мироновка – Фастов
Изменения в маршрутах:
№895 Конотоп – Фастов будет курсировать только в Киев
№892 Фастов – Славутич будет отправляться из столицы
№6004 и №6006 Фастов – Киев будут сокращены маршрут Фастов – Мотовиловка
В Укрзализныце подчеркнули, что ограничения действуют только в течение суток 14 сентября и связаны с безопасностью пассажиров и железнодорожников.
Жители Киевской области в ночь на 14 сентября слышали взрывы, однако они не связаны с вражеской воздушной атакой.