В Киевской области назначили дополнительные рейсы и изменили расписание пригородных и региональных поездов

Укрзализныця

Чтобы избежать транспортных трудностей и обеспечить стабильное сообщение после чрезвычайной ситуации на инфраструктуре, "Укрзализныця" ввела тактовое движение пригородных поездов между Киевом и Бояркой на протяжении всего воскресенья, 14 сентября .

Дополнительные рейсы Киев – Боярка:

В течение дня будут курсировать поезда с остановками на станциях Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Вишневое и Тарасовка:

№6101 Киев-Пасс – Боярка (5:10–5:40)

№6102 Боярка – Киев-Пасс (5:50–6:20)

№6103 Киев-Пасс – Боярка (6:30–7:00)

№6106 Боярка – Киев-Пасс (7:20–7:50)

№6109 Киев-Пасс – Боярка (8:05–8:35)

№6110 Боярка – Киев-Пасс (8:45–9:15)

№6113 Киев-Пасс – Боярка (9:30–10:00)

№6112 Боярка – Киев-Пасс (10:10–10:40)

Временно отменены рейсы:

№6001, №6005, №6007 Киев – Фастов

№6003 Киев – Казатин

№6009, №6702 Киев – Мироновка

№6041 Киев – Васильков-Центр

№6002, №6008, №6010, №7030 Фастов – Киев

№6540 Фастов – Святошино

№6042 и №6046 Васильков-Центр – Киев

№6906 Киев – Нежин

№6917 Нежин – Киев

№6235 Мироновка – Фастов

Изменения в маршрутах:

№895 Конотоп – Фастов будет курсировать только в Киев

№892 Фастов – Славутич будет отправляться из столицы

№6004 и №6006 Фастов – Киев будут сокращены маршрут Фастов – Мотовиловка

В Укрзализныце подчеркнули, что ограничения действуют только в течение суток 14 сентября и связаны с безопасностью пассажиров и железнодорожников.

