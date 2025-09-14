ТСН в социальных сетях

В Киевской области назначили дополнительные рейсы и изменили расписание пригородных и региональных поездов

В воскресенье, 14 сентября, Укрзализныця организовала дополнительные рейсы Киев – Боярка и объявила временные изменения в расписании пригородных и региональных поездов Киевщины из-за чрезвычайной ситуации на одном из участков.

Чтобы избежать транспортных трудностей и обеспечить стабильное сообщение после чрезвычайной ситуации на инфраструктуре, "Укрзализныця" ввела тактовое движение пригородных поездов между Киевом и Бояркой на протяжении всего воскресенья, 14 сентября .

Дополнительные рейсы Киев – Боярка:
В течение дня будут курсировать поезда с остановками на станциях Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Вишневое и Тарасовка:

  • №6101 Киев-Пасс – Боярка (5:10–5:40)

  • №6102 Боярка – Киев-Пасс (5:50–6:20)

  • №6103 Киев-Пасс – Боярка (6:30–7:00)

  • №6106 Боярка – Киев-Пасс (7:20–7:50)

  • №6109 Киев-Пасс – Боярка (8:05–8:35)

  • №6110 Боярка – Киев-Пасс (8:45–9:15)

  • №6113 Киев-Пасс – Боярка (9:30–10:00)

  • №6112 Боярка – Киев-Пасс (10:10–10:40)

Временно отменены рейсы:

  • №6001, №6005, №6007 Киев – Фастов

  • №6003 Киев – Казатин

  • №6009, №6702 Киев – Мироновка

  • №6041 Киев – Васильков-Центр

  • №6002, №6008, №6010, №7030 Фастов – Киев

  • №6540 Фастов – Святошино

  • №6042 и №6046 Васильков-Центр – Киев

  • №6906 Киев – Нежин

  • №6917 Нежин – Киев

  • №6235 Мироновка – Фастов

Изменения в маршрутах:

  • №895 Конотоп – Фастов будет курсировать только в Киев

  • №892 Фастов – Славутич будет отправляться из столицы

  • №6004 и №6006 Фастов – Киев будут сокращены маршрут Фастов – Мотовиловка

В Укрзализныце подчеркнули, что ограничения действуют только в течение суток 14 сентября и связаны с безопасностью пассажиров и железнодорожников.

Напомним, что в Киевской области раздались взрывы: что сообщили власти

Жители Киевской области в ночь на 14 сентября слышали взрывы, однако они не связаны с вражеской воздушной атакой.

