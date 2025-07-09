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В Киевской области мужчина во время ссоры забил до смерти жену: подробности трагедии (фото)
За содеянное подозреваемому грозит 10 лет заключения.
На Киевщине в Володарской общине 32-летний мужчина во время ссоры нанес своей жене смертельные телесные повреждения. Женщина скончалась на месте происшествия.
Об этом сообщили в полиции Киевской области
По информации правоохранителей, между супругами возникла ссора в доме. Мужчина ударил 35-летнюю женщину по лицу, после чего она упала на пол. После этого он наносил удары ногами в область живота. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Правоохранители задержали злоумышленника в процессуальном порядке. Во время задержания у мужчины было обнаружено 0,9 промилле алкоголя в крови. Его поместили в изолятор временного содержания.
Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили подозрение по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киевской области в селе Грузское Фастовского района мужчина во время ссоры облил жену керосином и поджег