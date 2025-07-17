В Киевской области мужчина сжег родную мать, которая защищала младшего сына

Злоумышленник задержан / © Freepik

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В Киевской области задержали 57-летнего мужчину, который поджег пожилую мать и младшего брата во время конфликта. Трагедия произошла в Василькове во дворе дома.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

«Правоохранители установили, что между мужчиной и его 54-летним братом возник конфликт. В ситуацию вмешалась мать, став на защиту младшего сына. Чтобы отомстить родственникам, злоумышленник взял бутылку с легковоспламеняющимся веществом, облил родных и с помощью зажигалки поджег. После совершенного мужчина скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

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Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Медики диагностировали у женщины и ее сына опеки тела разной степени. От полученных повреждений 76-летняя женщина скончалась в больнице.

Правоохранители изъяли доказательства и направили их для проведения экспертиз. Затем злоумышленника задержали и доставили в изолятор временного содержания.

Фигуранту сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 15 — покушение на уголовное правонарушение; п. 1 ч. 2 ст. 115 — умышленное убийство двух или более человек; и ч. 1 ст. 115 — умышленное убийство.

Теперь злоумышленнику грозит 15 лет заключения.

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