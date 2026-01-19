- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 168
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области мужчина набросился с ножом на бывшую жену: что известно
Обидчик нанес потерпевшей по меньшей мере восемь ударов ножом в область рук, лица, живота и шеи, после чего скрылся с места происшествия.
В Киевской области мужчина набросился с ножом на бывшую жену и нанес ей многочисленные ранения. Нападение произошло в селе Святопетровское.
Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.
О происшествии полиции сообщили медики. Правоохранители установили, что между бывшими супругами долгое время продолжался бытовой конфликт и споры относительно раздела общего имущества.
Злоумышленник прибыл по месту жительства женщины, дождался ее в подъезде дома и напал возле квартиры.
41-летний обидчик нанес потерпевшей по меньшей мере восемь ударов ножом в область рук, лица, живота и шеи, после чего скрылся с места происшествия.
С тяжелыми телесными повреждениями пострадавшую госпитализировали. Медики своевременно оказали необходимую помощь и спасли ей жизнь.
Нападавший задержан на одном из участков границы Украины. Его поместили в изолятор временного содержания.
Следователи при процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
В суде подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве 24-летний парень ударил друга ножом в грудь. 25-летний пострадавший госпитализирован, а нападавший задержан. За совершенное ему грозит до восьми лет заключения.