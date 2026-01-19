В Киевской области мужчина набросился с ножом на бывшую жену: что известно

Полиция приехала на место происшествия / © Полиция Киевской области

В Киевской области мужчина набросился с ножом на бывшую жену и нанес ей многочисленные ранения. Нападение произошло в селе Святопетровское.

Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.

О происшествии полиции сообщили медики. Правоохранители установили, что между бывшими супругами долгое время продолжался бытовой конфликт и споры относительно раздела общего имущества.

Злоумышленник прибыл по месту жительства женщины, дождался ее в подъезде дома и напал возле квартиры.

Обидчик напал на бывшую жену в подъезде дома / © Полиция Киевской области

41-летний обидчик нанес потерпевшей по меньшей мере восемь ударов ножом в область рук, лица, живота и шеи, после чего скрылся с места происшествия.

С тяжелыми телесными повреждениями пострадавшую госпитализировали. Медики своевременно оказали необходимую помощь и спасли ей жизнь.

Нападавший задержан на одном из участков границы Украины. Его поместили в изолятор временного содержания.

Следователи при процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В суде подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

