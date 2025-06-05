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- Киев
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В Киевской области мужчина бросил гранату в людей: что известно о пострадавших
Полицейские установили, что между фигурантом и потерпевшими накануне произошел конфликт, после которого злоумышленник получил гранату и бросил ее в людей.
В городе Сквира в Киевской области мужчина бросил гранату в людей после конфликта, ранив трех человек.
Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.
По словам правоохранителей, 4 июня в 22:10 в полицию поступило сообщение о взрыве на одной из улиц.
«В результате взрыва гранаты, 21-летняя девушка, 27 и 51-летний местные жители госпитализированы в больницу с телесными повреждениями», — говорится в сообщении.
Полицейские предварительно установили, что между фигурантом и потерпевшими накануне произошел конфликт, после которого злоумышленник получил гранату и бросил ее в сторону людей.
«34-летний мужчина задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания», — сообщили в полиции.
Полиция открыла уголовное производство за покушение на убийство нескольких человек (ч. 2 ст. 15, п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 УК).
Ранее сообщалось, что в городе Сквира на одной из улиц произошел взрыв. Известно, что есть пострадавшие.