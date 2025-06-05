В Киевской области мужчина бросил гранату в людей: что известно о пострадавших

Полиция начала расследование / © Полиция Киевской области

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В городе Сквира в Киевской области мужчина бросил гранату в людей после конфликта, ранив трех человек.

Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.

По словам правоохранителей, 4 июня в 22:10 в полицию поступило сообщение о взрыве на одной из улиц.

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«В результате взрыва гранаты, 21-летняя девушка, 27 и 51-летний местные жители госпитализированы в больницу с телесными повреждениями», — говорится в сообщении.

Полицейские предварительно установили, что между фигурантом и потерпевшими накануне произошел конфликт, после которого злоумышленник получил гранату и бросил ее в сторону людей.

«34-летний мужчина задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания», — сообщили в полиции.

Полиция открыла уголовное производство за покушение на убийство нескольких человек (ч. 2 ст. 15, п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 УК).

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Ранее сообщалось, что в городе Сквира на одной из улиц произошел взрыв. Известно, что есть пострадавшие.