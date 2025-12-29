- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области маршрутка выехала на встречную полосу: один погибший и 13 пострадавших
Водитель маршрутного такси марки Mercedes-Benz совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилями Jeep и Volkswagen.
На автодороге Киев-Харьков произошло масштабное ДТП с участием маршрутного такси и двух легковушек.
Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.
Полиция устанавливает происшествия трагедии.
В воскресенье вечером, 28 декабря, вблизи села Иванков Бориспольского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Около 21:10 столкнулись три транспортных средства: микроавтобус Mercedes-Benz и автомобили Jeep и Volkswagen.
Детали инцидента
По предварительным данным правоохранителей, причиной аварии стал маневр водителя маршрутки:
Выезд на встречную полосу: водитель Mercedes-Benz выехал на встречную полосу движения, что привело к лобовому столкновению с Jeep и Volkswagen.
Жертвы и ранены: водитель автомобиля Jeep погиб на месте от травм.
Госпитализация: в общей сложности травмы разной степени тяжести получили 13 человек. Шесть пассажиров были доставлены в больницы, другим пострадавшим оказали помощь на месте. Водитель маршрутного такси также получил телесные повреждения.
В настоящее время движение по участку трассы Киев-Харьков в районе села Иванков ограничено — проезд осуществляется только по одной полосе.
Текущая ситуация
На месте происшествия продолжают работу следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Специалисты собирают доказательную базу для установления всех причин и обстоятельств трагедии.
