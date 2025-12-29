В Киевской области маршрутка выехала на встречную полосу: один погибший и 13 пострадавших

ДТП в Бориспольском районе / © Полиция Киевской области

На автодороге Киев-Харьков произошло масштабное ДТП с участием маршрутного такси и двух легковушек.

Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.

Полиция устанавливает происшествия трагедии.

В воскресенье вечером, 28 декабря, вблизи села Иванков Бориспольского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Около 21:10 столкнулись три транспортных средства: микроавтобус Mercedes-Benz и автомобили Jeep и Volkswagen.

Детали инцидента

По предварительным данным правоохранителей, причиной аварии стал маневр водителя маршрутки:

Выезд на встречную полосу: водитель Mercedes-Benz выехал на встречную полосу движения, что привело к лобовому столкновению с Jeep и Volkswagen.

Жертвы и ранены: водитель автомобиля Jeep погиб на месте от травм.

Госпитализация: в общей сложности травмы разной степени тяжести получили 13 человек. Шесть пассажиров были доставлены в больницы, другим пострадавшим оказали помощь на месте. Водитель маршрутного такси также получил телесные повреждения.

В настоящее время движение по участку трассы Киев-Харьков в районе села Иванков ограничено — проезд осуществляется только по одной полосе.

Текущая ситуация

На месте происшествия продолжают работу следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Специалисты собирают доказательную базу для установления всех причин и обстоятельств трагедии.

Напомним, в Польше произошла смертельная авария, МИД подтвердил гибель пяти молодых украинцев.