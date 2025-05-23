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- Киев
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В Киевской области летают беспилотники: работают силы ПВО
В Киевской области было зафиксировано движение воздушных целей, ПВО активно уничтожает дроны.
23 мая 2025 года в Киевской области зафиксировано движение враждебных БпЛА .
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.
В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.
Напомним, что ранее под Скадовском взорвался автомобиль с российскими офицерами: не выжил никто.
В УАЗ Patriot находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "Ахмат".