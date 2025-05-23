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Дата публикации
Категория
Киев
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202
Время на прочтение
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В Киевской области летают беспилотники: работают силы ПВО

В Киевской области было зафиксировано движение воздушных целей, ПВО активно уничтожает дроны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

23 мая 2025 года в Киевской области зафиксировано движение враждебных БпЛА .

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

  • В регионе работают силы ПВО.

  • Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

  • Не пренебрегайте правилами безопасности.

  • Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

Напомним, что ранее под Скадовском взорвался автомобиль с российскими офицерами: не выжил никто.

В УАЗ Patriot находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "Ахмат".

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