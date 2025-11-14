ТСН в социальных сетях

В Киевской области количество пострадавших возросло: фото

В результате атаки травмированы шесть человек. Среди них — ребенок семи лет.

Последствия атаки на Киевщину в ночь на 14 ноября

Последствия атаки на Киевщину в ночь на 14 ноября / © Киевская областная госадминистрация

Очередная беспокойная ночь для Киевщины. Страна-террорист массированно атаковала мирные населенные пункты ракетами и дронами. Тревога продолжалась более пяти часов.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.

К сожалению, в результате атаки травмированы шесть человек. Среди них — ребенок семи лет. На утро в больницах остаются двое мужчин из Белой Церкви и Вышгородщины.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Угрозы жизни раненых нет, состояние удовлетворительное.

Последствия зафиксированы в пяти районах:

  • Так, в Бучанском районе повреждены девять частных домов. Повреждения разные: от выбитых окон до разрушения жилища.

  • В Белоцерковском районе вражеская атака повредила ряд гражданских производств, складских и гаражных помещений.

  • В Вышгородском районе повреждены 14 частных домов, автомобили.

  • Еще один частный дом поврежден в Фастовском районе.

  • В Обуховском районе также снижен автомобиль и поврежден частный дом.

Последствия атаки на Киевщину в ночь на 14 ноября / © Киевская областная госадминистрация

«Вместе с местными властями и нашими партнерами уже работаем над ликвидацией последствий. Люди, чьи дома пострадали, получат всю необходимую помощь. Работы продолжаются», — говорится в сообщении Киевской ОВА.

Напомним, в ночь на 14 ноября российские оккупанты массированно атаковали Киев и область дронами и ракетами. В столице известно о трех погибших и 26 пострадавших. Спасатели продолжают искать людей под завалами.

Последствия атаки отмечены в девяти районах столицы. Там произошло попадание в многоэтажки, возникли пожары и разрушения.

