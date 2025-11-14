- Дата публикации
В Киевской области количество пострадавших возросло: фото
В результате атаки травмированы шесть человек. Среди них — ребенок семи лет.
Очередная беспокойная ночь для Киевщины. Страна-террорист массированно атаковала мирные населенные пункты ракетами и дронами. Тревога продолжалась более пяти часов.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.
К сожалению, в результате атаки травмированы шесть человек. Среди них — ребенок семи лет. На утро в больницах остаются двое мужчин из Белой Церкви и Вышгородщины.
Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Угрозы жизни раненых нет, состояние удовлетворительное.
Последствия зафиксированы в пяти районах:
Так, в Бучанском районе повреждены девять частных домов. Повреждения разные: от выбитых окон до разрушения жилища.
В Белоцерковском районе вражеская атака повредила ряд гражданских производств, складских и гаражных помещений.
В Вышгородском районе повреждены 14 частных домов, автомобили.
Еще один частный дом поврежден в Фастовском районе.
В Обуховском районе также снижен автомобиль и поврежден частный дом.
«Вместе с местными властями и нашими партнерами уже работаем над ликвидацией последствий. Люди, чьи дома пострадали, получат всю необходимую помощь. Работы продолжаются», — говорится в сообщении Киевской ОВА.
Напомним, в ночь на 14 ноября российские оккупанты массированно атаковали Киев и область дронами и ракетами. В столице известно о трех погибших и 26 пострадавших. Спасатели продолжают искать людей под завалами.
Последствия атаки отмечены в девяти районах столицы. Там произошло попадание в многоэтажки, возникли пожары и разрушения.