В Киевской области изменилась ситуация со светом

В Киевской области применяются графики стабилизационных отключений электроэнергии / © pixabay.com

Киевская область переходит на стабилизационные графики отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Ранее в регионе действовали экстренные отключения света. Также и столица переходит к стабилизационным графикам.

Накануне в «Укрэнерго» сообщили, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Украина ночью и с утра, 30 октября, находилась под комбинированной атакой российских беспилотников и ракет разных типов. Воздушная тревога объявлялась по всей территории государства.