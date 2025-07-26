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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киевской области хозяин поссорился со своим гостем и убил его лопатой

Полицейские установили, что в день трагедии мужчины употребляли алкогольные напитки.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Подозреваемому грозит до 15 лет заключения

Подозреваемому грозит до 15 лет заключения / © Полиция Киевской области

На Киевщине в Белоцерковском районе 40-летний мужчина избил своего гостя лопатой, от чего тот умер на месте.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Событие произошло в Сквирской громаде. Полицейские установили, что в день происшествия мужчины совместно употребляли алкогольные напитки.

«Позже во дворе подозреваемого между хозяином и 53-летним гостем возник спор. Злоумышленник взял лопату и дважды ударил оппонента по туловищу, а затем трижды тапочком по лицу. От полученных травм пострадавший скончался на месте», — говорится в сообщении.

После совершенного злоумышленник сбежал и спрятался. Его разыскал кинолог со служебной собакой в лесопосадке на окраине села.

Фигурант был задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении за совершение убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве 30-летний мужчина набросился с ножом на гостя своей жены, с которой давно не проживает вместе. Причиной нападения стала ревность.

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