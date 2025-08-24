На Киевщине 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку: детали трагедии

Погиб ребенок на Бориспольщине / © Полиция Киевской области

В Бориспольском районе Киевщины 7-летний мальчик выстрелил из ружья в 6-летнюю девочку. От полученных ран ребенок скончался.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

По словам правоохранителей, 7-летний мальчик вместе с девочкой-соседкой играл в доме, где проживает. Мальчик взял в руки охотничье ружье, принадлежащее его отцу, и выстрелил в сторону девочки. От полученных травм ребенок скончался.

© Национальная полиция Киевской области

Отца мальчика стражи порядка задержали. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). В отношении отца мальчика возбуждено уголовное производство по фактам злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком и небрежного хранения огнестрельного оружия (ст. 166, ст. 264 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

