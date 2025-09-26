В киевской электричке молодчик с ножом напал на пассажира: в полиции обнародовали детали и фото

Электричка / © Укрзализныця

В Киевской области полиция задержала 22-летнего парня, который во время конфликта в тамбуре электропоезда ранил ножом одного из пассажиров.

Об этом сообщает полиция Киевщины в Facebook.

Событие произошло 23 сентября в 16:40 в поезде «Киев-Волынский — Березань».

Как установили следователи, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения и вступил в спор с девушкой. За нее вступился 37-летний мужчина, в результате чего между ним и нападающим возник конфликт.

Во время ссоры злоумышленник получил заранее заготовленный нож и ударил оппонента в область грудной клетки.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с проникающим ранением.

После совершенного нападавший скрылся, но правоохранители установили его личность и местонахождение и задержали. Вещественные доказательства изъяты.

Нападающего задержала полиция / © Полиция Киевской области

Фигуранту сообщено о подозрении по нескольким статьям:

грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью,

умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения.

Молодчику грозит до восьми лет лишения свободы. В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

