В киевской электричке молодчик с ножом напал на пассажира: в полиции обнародовали детали и фото
Пьяный парень начал ссориться с девушкой, за нее вступился 37-летний мужчина, в результате чего между ним и нападавшим возник конфликт. Молодой человек ударил мужчину ножом в грудь.
В Киевской области полиция задержала 22-летнего парня, который во время конфликта в тамбуре электропоезда ранил ножом одного из пассажиров.
Об этом сообщает полиция Киевщины в Facebook.
Событие произошло 23 сентября в 16:40 в поезде «Киев-Волынский — Березань».
Как установили следователи, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения и вступил в спор с девушкой. За нее вступился 37-летний мужчина, в результате чего между ним и нападающим возник конфликт.
Во время ссоры злоумышленник получил заранее заготовленный нож и ударил оппонента в область грудной клетки.
Пострадавшего госпитализировали в больницу с проникающим ранением.
После совершенного нападавший скрылся, но правоохранители установили его личность и местонахождение и задержали. Вещественные доказательства изъяты.
Фигуранту сообщено о подозрении по нескольким статьям:
грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью,
умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения.
Молодчику грозит до восьми лет лишения свободы. В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
