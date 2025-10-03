- Дата публикации
В киевской больнице ТЦК и полиция скрутили мужчину — видео попало на камеру
Сеть облетело видео, на котором видно, как сотрудники ТЦК и полиции силой задержали мужчину. Что произошло — объяснили правоохранители.
В больнице Киева произошел инцидент с участием работников ТЦК и полиции. В Сети появилось видео, как после словесной перепалки мужчину скрутили.
В полиции Киева ТСН.ua сообщили детали инцидента.
По данным правоохранителей, это произошло в больнице Деснянского района столицы.
«30-летний мужчина находился в розыске, его доставили в больницу для прохождения ВЛК. Последний начал нарушать общественный порядок, разбил стекло на окнах и неадекватно себя вел. Полицейские доставили его в управление полиции для отобрания объяснений по этому поводу», — уточнили в полиции.
После того как отобрали объяснение, мужчину отпустили.
Напомним, сотрудники полиции Киева силой задержали мужчину прямо посреди улицы. Во время задержания мужчина сопротивлялся. По словам очевидцев, правоохранители отказались показать свои документы.