В полиции объяснили инцидент в больнице

В больнице Киева произошел инцидент с участием работников ТЦК и полиции. В Сети появилось видео, как после словесной перепалки мужчину скрутили.

В полиции Киева ТСН.ua сообщили детали инцидента.

По данным правоохранителей, это произошло в больнице Деснянского района столицы.

«30-летний мужчина находился в розыске, его доставили в больницу для прохождения ВЛК. Последний начал нарушать общественный порядок, разбил стекло на окнах и неадекватно себя вел. Полицейские доставили его в управление полиции для отобрания объяснений по этому поводу», — уточнили в полиции.

После того как отобрали объяснение, мужчину отпустили.

Дата публикации 12:20, 03.10.25

Напомним, сотрудники полиции Киева силой задержали мужчину прямо посреди улицы. Во время задержания мужчина сопротивлялся. По словам очевидцев, правоохранители отказались показать свои документы.