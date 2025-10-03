ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
519
Время на прочтение
1 мин

В киевской больнице ТЦК и полиция скрутили мужчину — видео попало на камеру

Сеть облетело видео, на котором видно, как сотрудники ТЦК и полиции силой задержали мужчину. Что произошло — объяснили правоохранители.

Авторы публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
В полиции объяснили инцидент в больнице

В больнице Киева произошел инцидент с участием работников ТЦК и полиции. В Сети появилось видео, как после словесной перепалки мужчину скрутили.

В полиции Киева ТСН.ua сообщили детали инцидента.

По данным правоохранителей, это произошло в больнице Деснянского района столицы.

«30-летний мужчина находился в розыске, его доставили в больницу для прохождения ВЛК. Последний начал нарушать общественный порядок, разбил стекло на окнах и неадекватно себя вел. Полицейские доставили его в управление полиции для отобрания объяснений по этому поводу», — уточнили в полиции.

После того как отобрали объяснение, мужчину отпустили.

Напомним, сотрудники полиции Киева силой задержали мужчину прямо посреди улицы. Во время задержания мужчина сопротивлялся. По словам очевидцев, правоохранители отказались показать свои документы.

