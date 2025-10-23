В Киевском СИЗО арестованный напал на сотрудника: детали инцидента

СИЗО

В Киевском СИЗО арестованный напал на работника учреждения и избил его.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

Инцидент произошел в одном из камерных помещений «Киевского следственного изолятора». Инспектор внутренней службы во время проверки установил, что один из удерживаемых использует мобильный телефон в камере.

«Во время проведения обыска арестованный высказывал угрозы, а затем схватился за нагрудный видеорегистратор сотрудника СИЗО с намерением его выключить. После того, как правоохранитель попытался остановить противоправные действия, злоумышленник нанес ему несколько ударов руками и головой в лицо, говорится в сообщении.

Следователи, при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры, сообщили 37-летнему мужчине, который арестован за пособничество государству-агрессору и наркопреступлениям о дополнительном подозрении по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей.

Злоумышленнику грозит дополнительно к пяти годам за решеткой.

Напомним, что в «Киевском следственном изоляторе» в декабре 2024 года произошла смерть заключенного после телесных повреждений.

В этом следственном изоляторе были обнаружены системные пытки со стороны работников пенитенциарного учреждения.