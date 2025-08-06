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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В киевском озере нашли утопленника: что известно (фото)

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
В Киеве из озера Тягле достали тело мужчины

В Киеве из озера Тягле достали тело мужчины

В Киеве недалеко от берега озера Тягле в Дарницком районе в воде нашли тело мужчины. На место прибыли спасатели и правоохранители.

Об инциденте сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook

По данным ведомства, 6 августа в 09:06 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о человеке, который находится на поверхности воды в озере Тягле.

Во время поисковых работ спасатели на расстоянии примерно 10 метров от берега обнаружили тело мужчины. С помощью специального снаряжения тело достали из воды и оно было передано следственно-оперативной группе для проведения дальнейших действий.

Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают правоохранительные органы. Личность погибшего и возможные причины гибели выясняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в селе Ингульской общины, Николаевской области произошла трагедия — во время купания в реке Ингул погиб ребенок

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