- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 131
- Время на прочтение
- 1 мин
В киевском метро пассажир распылил перцовый газ: полиция отреагировала
Хулигану грозит до 7 лет лишения свободы.
В вагоне поезда синей ветки Киевского метрополитена на станции метро «Тараса Шевченко» молодой человек устроил драку с пассажиром, распылив при этом перцовый газ из баллончика. Правонарушителя задержали полицейские.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Инцидент случился в пятницу, 19 декабря, около 22:20.
Полиция установила личность правонарушителя — 19-летнего жителя столицы.
Он находился в вагоне метро навеселе, вызывающе себя вел и приставал к пассажирам.
«Когда другой пассажир сделал ему замечание, нарушитель устроил драку и распылил в лицо мужчине газ раздражающего действия», — сообщили в полиции.
Хулигана разыскали и задержали полицейские при участии специалистов криминального анализа.
Задержанному готовят сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство).
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
