В киевском метро пассажир распылил перцовый газ: полиция отреагировала

Драка в метро Киева / © Полиция Киева

В вагоне поезда синей ветки Киевского метрополитена на станции метро «Тараса Шевченко» молодой человек устроил драку с пассажиром, распылив при этом перцовый газ из баллончика. Правонарушителя задержали полицейские.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Инцидент случился в пятницу, 19 декабря, около 22:20.

Полиция установила личность правонарушителя — 19-летнего жителя столицы.

Он находился в вагоне метро навеселе, вызывающе себя вел и приставал к пассажирам.

«Когда другой пассажир сделал ему замечание, нарушитель устроил драку и распылил в лицо мужчине газ раздражающего действия», — сообщили в полиции.

Задержанный правонарушитель / © Полиция Киева

Хулигана разыскали и задержали полицейские при участии специалистов криминального анализа.

Задержанному готовят сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство).

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

напомним, ранее в Киеве во время конфликта женщина нанесла 44-летнему мужчине ножевое ранение в живот, от которого он скончался на месте происшествия.