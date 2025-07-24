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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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В Киеве звучит воздушная тревога: какая угроза

Для Киева есть угроза баллистики, поэтому жителям столицы следует немедленно отправляться в укрытия.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Воздушная тревога

Воздушная тревога

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В Киеве вечером 24 июля объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистических ракет.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

«Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет», — говорится в заявлении.

В КГВА призвали немедленно отправляться в укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

В то же время Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

К слову, на Киевщине с 24 июля ввели новую систему оповещения о воздушной тревоге. Сигнал тревоги будет дифференцирован: она будет объявляться только в тех районах, где есть реальная угроза.

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