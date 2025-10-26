В Киеве значительно возросло количество пострадавших в результате атаки дронов

Враг атаковал Киев / © Getty Images

В результате вражеской атаки на Киев пострадали 26 человек, из них шестеро детей.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

«По состоянию на данный момент известно о 26 пострадавших, из них шестеро детей», — говорится в сообщении КМВА от 04:22.

В КМВА заявили, что в Оболонском районе обломками повреждена крыша многоэтажки.

На одной из локации в Деснянском районе обломки БПЛА упали на несколько этажей жилого дома.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 26 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 25 октября нанесли ракетный удар по Киеву.