В Киеве значительно возросло количество пострадавших в результате атаки дронов
Среди пострадавших много детей.
В результате вражеской атаки на Киев пострадали 26 человек, из них шестеро детей.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
«По состоянию на данный момент известно о 26 пострадавших, из них шестеро детей», — говорится в сообщении КМВА от 04:22.
В КМВА заявили, что в Оболонском районе обломками повреждена крыша многоэтажки.
На одной из локации в Деснянском районе обломки БПЛА упали на несколько этажей жилого дома.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 26 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 25 октября нанесли ракетный удар по Киеву.