В Киеве злоумышленник выпустил газ и подорвал квартиру: ранен полицейский

Взрыв в Киеве 5 августа

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В Дарницком районе Киева подозреваемый в совершении преступления пустил газ и подорвал квартиру. В результате инцидента ранен полицейский.

Об этом сообщает полиция Киева.

Дата публикации 16:58, 05.08.25 Количество просмотров 12 В Киеве произошел взрыв в квартире, загорелся пожар

Как отмечается, полиция сработала слаженно и профессионально. Правоохранители вовремя вывели жильцов из дома, так что больше пострадавших нет.

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«Раненому полицейскому оказывается необходимая помощь. Фигурант задержан на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Все детали обещают озвучить впоследствии.

Напомним, причиной пожара во львовской гостинице «Власта» 4 августа, предварительно, стал взрыв батареи электроскутера. Его владелец несколько лет проживал в гостиничном номере на девятом этаже. Это 25-летний работник курьерской службы, который заряжал батарею к скутеру в этом же номере.

Из-за пожара в гостинице Львова пострадали 6 человек. Владелец скутера также получил ожоги, пока он находится в больнице.

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По факту инцидента следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности. Максимальное наказание за такое преступление — до трех лет тюрьмы.