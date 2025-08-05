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- Киев
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В Киеве злоумышленник выпустил газ и подорвал квартиру: ранен полицейский
Из-за действий, направленных против правоохранителей, пострадал и сам злоумышленник.
В Дарницком районе Киева подозреваемый в совершении преступления пустил газ и подорвал квартиру. В результате инцидента ранен полицейский.
Об этом сообщает полиция Киева.
Как отмечается, полиция сработала слаженно и профессионально. Правоохранители вовремя вывели жильцов из дома, так что больше пострадавших нет.
«Раненому полицейскому оказывается необходимая помощь. Фигурант задержан на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Все детали обещают озвучить впоследствии.
Напомним, причиной пожара во львовской гостинице «Власта» 4 августа, предварительно, стал взрыв батареи электроскутера. Его владелец несколько лет проживал в гостиничном номере на девятом этаже. Это 25-летний работник курьерской службы, который заряжал батарею к скутеру в этом же номере.
Из-за пожара в гостинице Львова пострадали 6 человек. Владелец скутера также получил ожоги, пока он находится в больнице.
По факту инцидента следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности. Максимальное наказание за такое преступление — до трех лет тюрьмы.