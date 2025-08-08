- Дата публикации
-
Категория
Киев
В Киеве женщине провели подтяжку груди, проигнорировав опухоли: какие последствия это повлекло за собой
Действия пластического хирурга повлекли за собой тяжелые последствия для пациентки в виде распространения злокачественной опухоли молочной железы с образованием новых очагов болезни.
В одной из частных клиник Киева женщине провели подтяжку груди без осмотра онколога, распространив злокачественные новообразования в молочных железах — врачу сообщено о подозрении.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.
«Прокуроры Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении 30-летнему пластическому хирургу одной из частных клиник Киева, который провел операцию на молочных железах пациентке с онкологией. Его действия квалифицированы как ненадлежащее исполнение врачом профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч. 1 ст. 140 УК Украины)», — говорится в сообщении.
Киевлянка в сентябре 2024 года обратилась в частную клинику для проведения подтяжки молочных желез. Уже через два дня ей назначили операцию.
Установлено, что в ходе подготовки к хирургическому вмешательству во время УЗИ у пациентки были обнаружены опухоли, однако их должным образом не исследовали. В частности, женщину не осмотрел хирург-онколог, ей не провели маммографию и КТ.
В то же время, наличие фиброзно-кистозного заболевания молочных желез и онкологического заболевания является одним из противопоказаний для операций по коррекции молочных желез, поскольку вмешательство в опухолевую ткань приводит к распространению злокачественных новообразований.
Действия пластического хирурга повлекли за собой тяжелые последствия для пациентки в виде распространения злокачественной опухоли молочной железы с образованием новых очагов болезни.
Напомним, в Украине исчезла ранняя диагностика рака. Поэтому в стране возникла критическая ситуация для тысяч онкологических пациентов, которые вынуждены ждать или искать помощь за рубежом.