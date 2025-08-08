ТСН в социальных сетях

Киев
447
2 мин

В Киеве женщине провели подтяжку груди, проигнорировав опухоли: какие последствия это повлекло за собой

Действия пластического хирурга повлекли за собой тяжелые последствия для пациентки в виде распространения злокачественной опухоли молочной железы с образованием новых очагов болезни.

Светлана Несчетная
Хирургу сообщено о подозрении

В одной из частных клиник Киева женщине провели подтяжку груди без осмотра онколога, распространив злокачественные новообразования в молочных железах — врачу сообщено о подозрении.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.

«Прокуроры Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении 30-летнему пластическому хирургу одной из частных клиник Киева, который провел операцию на молочных железах пациентке с онкологией. Его действия квалифицированы как ненадлежащее исполнение врачом профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч. 1 ст. 140 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Киевлянка в сентябре 2024 года обратилась в частную клинику для проведения подтяжки молочных желез. Уже через два дня ей назначили операцию.

Женщине провели подтяжку груди, распространив злокачественные новообразования / © Киевская городская прокуратура

Установлено, что в ходе подготовки к хирургическому вмешательству во время УЗИ у пациентки были обнаружены опухоли, однако их должным образом не исследовали. В частности, женщину не осмотрел хирург-онколог, ей не провели маммографию и КТ.

В то же время, наличие фиброзно-кистозного заболевания молочных желез и онкологического заболевания является одним из противопоказаний для операций по коррекции молочных желез, поскольку вмешательство в опухолевую ткань приводит к распространению злокачественных новообразований.

Действия пластического хирурга повлекли за собой тяжелые последствия для пациентки в виде распространения злокачественной опухоли молочной железы с образованием новых очагов болезни.

Напомним, в Украине исчезла ранняя диагностика рака. Поэтому в стране возникла критическая ситуация для тысяч онкологических пациентов, которые вынуждены ждать или искать помощь за рубежом.

