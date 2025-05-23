В Киеве женщина устроила стрельбу по дверям подъезда (видео): что говорит полиция

Женщина стреляла по подъезду в Киеве / © скриншот с видео

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В Киеве на улице Алматинской 23 мая женщина стреляла по дверям подъезда и этот момент попал на видео. Полиция выясняет обстоятельства инцидента в Днепровском районе.

Об этом сообщила полиция Киева.

Во время мониторинга соцсетей правоохранители нашли в столичных телеграм-каналах информацию с видео о том, как женщина рядом с подъездом сделала выстрел из оружия в сторону здания. После этого неизвестно ушла с места происшествия.

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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства инцидента и устанавливает личность нарушительницы. Решается вопрос о правовой квалификации.

Дата публикации 12:07, 23.05.25 Количество просмотров 10 В Киеве женщина стреляла по дверям подъезда

Напомним, 14 мая в Святошинском районе Киева произошла стрельба в одном из отелей. Нападавший задержан.

Эту стрельбу в отеле устроил 26-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения: он открыл огонь прямо из своего гостиничного номера.

Стрелку сообщено о подозрении в хулиганстве. Ему грозит наказание в виде от трех до семи лет заключения.

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