Киев
150
1 мин

В Киеве женщина навеселе сбила военнослужащую на пешеходном переходе и скрылась (фото)

Водитель в состоянии алкогольного опьянения сбила пешехода и скрылась с места ДТП.

Наталия Магдык
ДТП

ДТП / © Полиция Киева

В Киеве на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской водитель в состоянии алкогольного опьянения наехала на пешехода и скрылась с места ДТП

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По предварительным данным, 44-летняя водитель двигалась по первой полосе и проигнорировала красный сигнал светофора, в результате чего наехала на 23-летнюю женщину-пешехода — военнослужащую, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора в пределах пешеходного перехода. После наезда водитель покинула место происшествия.

Вскоре правоохранители разыскали и задержали ее в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Водитель пыталась убедить полицейских, что за рулем был ее муж, который якобы сбежал после аварии. Однако правоохранители установили, что она сама управляла автомобилем и находилась в состоянии алкогольного опьянения с показателем 3,11 промилле.

/ © Полиция Киева

© Полиция Киева

/ © Полиция Киева

© Полиция Киева

Пострадавшая пешеход получила многочисленные телесные повреждения и была госпитализирована.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве перевернулась маршруткав результате столкновения с бусом. ДТП произошло на пересечении улицы Плодовой и Кольцевой дороги, возле поворота на Коцюбинское.

