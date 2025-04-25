В Киеве завершили спасательные работы на месте "прилета": какое количество погибших

Последствия атаки РФ в Киев 24 апреля. / © Управление ГСЧС Киева

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В Святошинском районе Киева завершили поисково-спасательные работы на месте прилета ракеты по многоэтажке. Известно о 12 жертвах российской атаки и 87 - пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Проводится разборка поврежденных строительных конструкций", - говорится в сообщении.

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Атака на Киев 24 апреля

Минувшей ночью армия РФ нанесла мощный удар по Киеву . Местные власти сообщили, что на столицу "летело все" - и дроны, и разные типы ракет. В нескольких районах города фиксировались последствия. Больше всего досталось – Святошинскому.

Ракета попала по жилому двухэтажному дому, где проживало 15 человек. Этот старый дом строился еще в конце второй мировой войны. От него ничего не осталось.

Среди 12 погибших двое детей из одной семьи. Погибшие – родные брат и сестра Никита и София были студентами. Они – дети врача-невропатолога Университетской клиники КНУ им. Т.Шевченко Ярослава Козлова.

Дата публикации 12:12, 24.04.25 Количество просмотров 260 Появилось видео момента попадания российской ракеты в Киеве