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В Киеве завершили спасательные работы на месте "прилета": какое количество погибших
Аварийно-восстановительные работы еще продолжаются.
В Святошинском районе Киева завершили поисково-спасательные работы на месте прилета ракеты по многоэтажке. Известно о 12 жертвах российской атаки и 87 - пострадавших.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Проводится разборка поврежденных строительных конструкций", - говорится в сообщении.
Атака на Киев 24 апреля
Минувшей ночью армия РФ нанесла мощный удар по Киеву . Местные власти сообщили, что на столицу "летело все" - и дроны, и разные типы ракет. В нескольких районах города фиксировались последствия. Больше всего досталось – Святошинскому.
Ракета попала по жилому двухэтажному дому, где проживало 15 человек. Этот старый дом строился еще в конце второй мировой войны. От него ничего не осталось.
Среди 12 погибших двое детей из одной семьи. Погибшие – родные брат и сестра Никита и София были студентами. Они – дети врача-невропатолога Университетской клиники КНУ им. Т.Шевченко Ярослава Козлова.