В Киеве завершили разбирать завалы: названо точное количество погибших

Спасатели завершили аварийно-восстановительные работы во всех районах Киева, пострадавших от ночных российских обстрелов. По окончательным данным, в результате вражеской атаки погибли четыре человека, еще 25 получили ранения разных степеней тяжести.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС Украины).

Поисково-спасательная операция продолжалась непрерывно с ночи. Несмотря на сложные условия и угрозу повторных ударов, подразделениям ГСЧС удалось спасти 32 жителя поврежденных домов.

«По состоянию на 17:00, в результате российской атаки пострадали 25 человек, среди них пятеро спасателей, выполнявших свои обязанности. К сожалению, четыре человека погибли. Спасатели работали с ночи в нескольких районах Киева, чтобы оперативно ликвидировать пожары и разобрать завалы», — отмечают в ГСЧС.

Кроме физической помощи, на местах попадания активно работали специалисты психологической службы. Помощь от психологов ГСЧС получили около 80 киевлян, находившихся в состоянии острого стресса или потерявших имущество.

Что известно об атаке на Киев?

В ночь на 9 января россияне целенаправленно атаковали районные котельные в Киеве. В отдельных районах столицы произошли отключения света и перебои с водоснабжением и из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации.

Из-за атаки РФ в столице погибли четыре человека, а по меньшей мере 25 получили ранения.

Во время массированной воздушной атаки по Киеву российские войска, по очень ориентировочным оценкам, применили десятки ракет разных типов и более двухсот ударных дронов.

Также во время ночной атаки погиб 53-летний медик Сергей Смоляк. Известно, что мужчина из Новой Каховки имел 30 лет стажа, статус ВПЛ и обожал своих внучек. Трагедия произошла, когда бригада скорой помощи спасала пострадавших по проспекту Бажана.