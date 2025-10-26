- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве завершили ликвидацию последствий российского удара (фото)
В Деснянском районе Киева завершили ликвидацию последствий ночного удара РФ. Известно о трех погибших и более 30 раненых людях.
Последствия атаки РФ на Киев 26 октября, в частности по многоэтажке в Деснянском районе, ликвидировали.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.
Из-за вражеского удара армии России три человека погибли, а количество пострадавших составляет 33 жителя города.
Также работы завершены еще на двух локациях Киева, также пострадавших от обстрела 25 октября.
Как уже отмечалось ранее, в результате ночного удара по Киеву погибли три человека, еще 33 получили ранения разной степени тяжести.
Известно о травмированных 7 детях.
«Трех детей госпитализированы: 15-летний парень имеет многочисленные ожоги, 9-летняя девочка — резаные раны, 13-летняя — множественные осколочные ранения. У четырех детей есть острая реакция на стресс», — отметили в офисе генпрокурора.
Взрывной волной повреждены жилые дома в нескольких районах столицы.