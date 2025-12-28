В Киеве завершили ликвидацию последствий атаки: двое погибших, более 30 пострадавших

Киев, атака 27 декабря

Реклама

В Киеве спасатели завершили работу по ликвидации последствий российской атаки. К ликвидации последствий привлечено более 400 спасателей и 90 единиц специальной техники.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Подразделения ГСЧС провели разбор завалов, демонтаж аварийных конструкций, обследование поврежденных зданий и обеспечили безопасность территорий.

Реклама

В ночное время на локациях были развернуты палатки с тепловыми пушками для обогрева жильцов пострадавших домов, а также дежурство подразделений.

Напомним, в Киеве в результате вчерашнего массированного обстрела погибли 2 человека, пострадали 32 человека, из них 2 — дети.

С вечера пятницы, 26 декабря, до утра субботы россияне атаковали Украину беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. Украинские военные обезвредили 503 воздушных целей.