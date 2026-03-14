В Киеве затопило кипятком улицу: первые подробности (фото, видео)

Киев / © YouTube/поліція Києва

В Киеве на проспекте Голосеевском прорвало трубу теплосети. На месте происшествия уже работают аварийные службы и патрульная полиция.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Из-за прорыва труб движение транспорта на этом участке дороги временно затруднено.

На месте работают коммунальные службы, ликвидирующие последствия аварии.

Патрульная полиция обеспечивает безопасность дорожного движения и контролирует транспортную ситуацию вблизи места происшествия.

Водителей призывают учесть ситуацию при планировании поездок.

Потоп у Києві / © Фото из открытых источников

Напомним, в Киеве 8 марта в подземном пешеходном переходе на Лукьяновке — на углу улиц Сечевых Стрельцов и Глубочицкой обрушилась часть потолка.

По информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

Специалисты объяснили, что основной причиной разрушения стали сложные погодные условия. Из-за перепадов температуры, сильных морозов и последующего резкого потепления повредились крепление короба и защитный штукатурный слой.

После получения сообщения об обвале на место оперативно прибыли коммунальные службы. Они убрали поврежденные элементы, упавшие в пешеходную зону, а также проверили соседние участки потолка, которые могли представлять потенциальную опасность.