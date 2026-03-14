- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 248
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве затопило кипятком улицу: первые подробности (фото, видео)
На месте уже работают аварийные службы.
В Киеве на проспекте Голосеевском прорвало трубу теплосети. На месте происшествия уже работают аварийные службы и патрульная полиция.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Из-за прорыва труб движение транспорта на этом участке дороги временно затруднено.
На месте работают коммунальные службы, ликвидирующие последствия аварии.
Патрульная полиция обеспечивает безопасность дорожного движения и контролирует транспортную ситуацию вблизи места происшествия.
Водителей призывают учесть ситуацию при планировании поездок.
«Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!», — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве 8 марта в подземном пешеходном переходе на Лукьяновке — на углу улиц Сечевых Стрельцов и Глубочицкой обрушилась часть потолка.
По информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, в результате инцидента никто из людей не пострадал.
Специалисты объяснили, что основной причиной разрушения стали сложные погодные условия. Из-за перепадов температуры, сильных морозов и последующего резкого потепления повредились крепление короба и защитный штукатурный слой.
После получения сообщения об обвале на место оперативно прибыли коммунальные службы. Они убрали поврежденные элементы, упавшие в пешеходную зону, а также проверили соседние участки потолка, которые могли представлять потенциальную опасность.